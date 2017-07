Abdelhak Nouri's hart is in goede staat na de succesvolle reanimatie, meldt Ajax.

Vervolg: Ajax meldt: 'Hart Nouri onbeschadigd, hersenen nog niet getest'

Ajax laat weten aan de buitenwereld dat naar omstandigheden Nouri het goed maakt, zijn hart is goed uit een test gekomen en zijn hersenen zijn de volgende die getest gaan worden, als hij weer wakker mag worden/is. Nouri lijkt in ieder geval weer bijna tot helemaal de oude te kunnen worden, als ook zijn hersenen dat toelaten. Dinsdag horen we meer over zijn situatie en wellicht over zijn hersenen.

De hersenfuncties kunnen niet goed worden onderzocht zolang Appie in slaap wordt gehouden.#StayStrongAppie — AFC Ajax (@AFCAjax) 10 juli 2017

Ajax meldt: 'Hart Nouri onbeschadigd, hersenen nog niet getest'

Een korte samenvatting: Abdelhak Nouri's hart is in goede staat na de succesvolle reanimatie, meldt Ajax..