Urby Emanuelson terug in Eredivisie via FC Utrecht

De 31-jarige Urby Emanuelson heeft maandag een eenjarig contract getekend bij de club uit de Domstad (met een optie tot nog een seizoen). De flankspeler komt over van het Engelse Sheffield United, waar hij een teleurstellende periode kende. Zijn oefenstage bij FC Utrecht was zo goed bevallen, dat Emaluelson een contract heeft weten af te dwingen.

Op de clubwebsite laat Ten Hag weten waarom hij in Emanuelson een aanwinst ziet, 'Hij beschikt over uitstekende technische en dynamische voetbalkwaliteiten die uitstekend passen in onze speelwijze. Hij is een liefhebber, heeft ambitie en brengt internationale ervaring mee. Dit gaat zijn uitwerking hebben in de groep, zowel op het veld als daarbuiten.'

