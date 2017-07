Ajax is definitief af van Kenny Tete, de Franse grootmacht Olympique Lyon presenteert vandaag de nieuwe aanwinst.

Vervolg: Ajax meldt vertrek Tete officieel via clubwebsite

Kenny Tete had nog een doorlopend contract tot volgend jaar zomer bij Ajax, desalniettemin hing de transfer in de lucht. Tete stond eerder al in belangstelling van het Turkse Galatasaray, maar de back prefereerde een andere grote club in Europa.

Dat is nu dus het Franse Olympique Lyon geworden, die de Ajacied maandag officieel presenteert als nieuwe aanwinst. Tete kwam tot 55 officiele duels in het shirt van Ajax, waarin hij slechs eenmaal het net wist te vinden.

Om 12.00u maandagmiddag is de spelerspresentatie bij Lyon geweest.

Ajax meldt vertrek Tete officieel via clubwebsite

Een korte samenvatting: Ajax is definitief af van Kenny Tete, de Franse grootmacht Olympique Lyon presenteert vandaag de nieuwe aanwinst..