Aanhoudende voetblessure maakt rentree Van Beek lastig bij Feyenoord

In mei 2016 speelde Van Beek zijn laatste duel voor Feyenoord, en dat terwijl Feyenoord vorig seizoen juist de landstitel in de wacht wist te slepen.

Het gehele kampioensjaar speelde Van Beek geen enkele minuut voor Feyenoord, een aanhoudende voetblessure gooit roet in het eten. Van Bronckhorst vreest dat het voorlopig wel even zo blijft voor Van Beek.

'Ik kan hem niet in de planning meenemen nu, Hij heeft fysiek een heel slecht jaar gehad, daar hoef ik niet om heen te draaien. Hij heeft een jaar stilgestaan en krabbelt langzaam op. Hij kan niet met de groep mee nog en het is niet de verwachting dat hij de komende maanden al gaat spelen. Ik hoop dat hij stappen blijft maken en niet weer een terugval krijgt. Dan zou hij later wel kunnen aansluiten.' aldus de oefenmeester in gesprek met De Telegraaf.

Feyenoord houdt ondertussen nog een slag om de arm omtrent Berghuis, al lijkt het Engelse Watford hem definitief terug te halen. 'Hij wil graag naar Feyenoord, wij willen hem graag, maar het gaat met Watford op dit moment heel moeizaam.'

