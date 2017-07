Huntelaar voelt zich goed bij Ajax: 'dit voelt als thuiskomen'

De 33-jarige Klaas Jan Huntelaar heeft na 8,5 jaar de terugkeer naar Ajax gemaakt, de oud International laat weten hoe zijn gevoel in Amsterdam is.

Huntelaar speelde in 2015 zijn laatste interland, toch vindt de spits niet dat hij niet meer kan groeien. 'In Duitsland wordt pittig getraind, conditioneel zit je daar goed in elkaar. En natuurlijk kun je nog beter worden. Als je echt oud bent, rond de 60, 70, dan wordt het lastig, maar ook dan kun je nog trainen.'

Huntelaar maakte in zijn periode van 2006 tot 2008 maarliefst 79 doelpunten voor de Amsterdamse grootmacht, 'Ik voel me goed bij Ajax, Ik zocht een nieuwe uitdaging.Dan kun je ervoor kiezen om ergens naar het buitenland te gaan waar je niets mee hebt, maar dat heb ik wel met Ajax. Het is leuk om weer met Nederlands jongens te trainen. Je spreekt je eigen taal, dus het voelt als thuiskomen.'

Wel heeft Huntelaar het komend seizoen te maken met concurrentie van Dolberg, maar die strijd wil hij graag aangaan. 'Ik ben positief over komend seizoen. Natuurlijk wil je zoveel mogelijk spelen. Maar dit is de situatie en dat is van tevoren ook besproken en daarvoor heb ik gekozen. Natuurlijk heb je op de bank niet het meest vrolijke gezicht, maar ik verwacht dat de samenwerking goed verloopt.'

