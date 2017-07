Totti kan keuze maken: of naar Japan of in Rome blijven

Francesco Totti staat voor een mooie keuze: hij kan bestuurslid worden bij Roma of naar Japan.

AS Roma had natuurlijk al een tijd door dat Totti na zijn loopbaan bij de club in de interesse zou staan van buitenlandse clubs en dat is nu dus ook gebeurd. Tokio Verdy - de oude club van Hulk - heeft interesse in de 40-jarige topspits.

AS Roma probeert daar nu een stokje voor te steken door hem een hoge bestuursfunctie voor te leggen in Rome, het is nog maar de vraag of Totti écht wilt stoppen met voetballen. Zijn zaakwaarnemer heeft in ieder geval aanbiedingen uit de Verenigde Staten laten schieten. Het lijkt erop dat Totti dus gaat kiezen tussen de huidige twee aanbiedingen. Het is voor hem natuurlijk moeilijk om Rome te verlaten, de club waar alles voor hem begon.

