Via de officiele kanalen, zoals Ajax de afgelopen 48 uur keurig deed, liet het weten dat Abdelhak Nouri aan de betere hand is. De situatie van de Ajacied is momenteel zeer stabiel.

Momenteel wordt Nouri op de IC nog steeds in slaap gehouden om de schade zo veel mogelijk te beperken. Wel heeft Nouri minder medicatie nodig. Tot maandagavond verwacht de club geen explosieve updates, wel heeft het de open training van maandag achter gesloten deuren. Ook is het oefenduel tegen Rijnsburgse Boys geannuleerd.

UPDATE: Situatie Nouri onder controle. 'Hij is zeer stabiel'

