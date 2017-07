Ajax zou na terugkomst in eigen land een opengestelde training afwerken, maar vindt dat nu ongepast na de situatie met Abdelhak Nouri.

Vervolg: Ajax last openlijke training van maandag 10 juli af: Niet gepast nu

Op de officiele website van Ajax valt te lezen, 'Ajax vindt een open training - de eerste van dit seizoen voor eigen publiek, eentje die altijd een feestelijk tintje heeft - momenteel niet gepast.'

Zaterdag stortte de jongeling ineens ter grond in het oefenduel tegen het Duitse Werder Bremen, door het cordaad optreden van de aanwezige medici kon de Ajacied worden gereanimeerd. Momenteel wordt Nouri in Innsbruck in het ziekenhuis in slaap gehouden op de IC.

Ajax last openlijke training van maandag 10 juli af: Niet gepast nu

Een korte samenvatting: Ajax zou na terugkomst in eigen land een opengestelde training afwerken, maar vindt dat nu ongepast na de situatie met Abdelhak Nouri..