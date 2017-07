OFFICIEEL: Everton presenteert terugkeer Wayne Rooney

Wayne Rooney is terug op de grond waar hij zijn profcarriere begon, Rooney is terug bij Everton.

Rooney komt transfervrij over van Manchester United, waar hij uitgroeide tot een icoon en alltime clubtopscorer werd. Door de komst van Romelu Lukaku leek het zicht op enige speelminuten voor Rooney helemaal verleden tijd, waardoor hij koos voor een terugkeer op het oude nest.

In 2004 verruilde Rooney Goodison Park in voor Old Trafford en moest er een som van 28 miljoen euro betaal worden, hoeveel er nu gemoeid is met de transfer blijft vooralsnog onduidelijk.

Bij United had Rooney nog een contract voor 2 jaar, maar over de afkoopsom valt niets te zeggen. Naar verluidt komt de aanvaller transfervrij over van United. Bij United groeide de spits uit tot icoon, hij kwam tot maarliefst 138 officiele doelpunten voor United.

