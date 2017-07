TRANSFERNIEUWS: Guardiola probeert het bij Sanchez, De Boer bezig met oud-Ajacieden

Na de transfer van Lukaku zijn er nog veel meer gave transfernieuwtjes de wereld ingekomen.

De Boer zoekt nieuwe spelers en klopt aan bij (ex-)Ajacieden

Er wordt hevig gespeculeerd over de nieuwe spelers van Crystal Palace. Eerder werd al Joël Veltman genoemd en ook Kenny Tete, die op weg is naar Lyon. Maar volgens de Engelse Daily Mirror zou Frank ook interesse hebben in Jasper Cillessen van Barcelona. Ook oude bekende Thomas Vermaelen werd genoemd.

Guardiola gaat voor Sanchez

Josep Guardiola zou interesse hebben in Alexis Sanchez van Arsenal voor minimaal 85 miljoen euro. Het is namelijk nog maar de vraag hoe het zit tussen Wenger en Sanchez: aangezien Arsenal het komende seizoen Europa League speelt.

Everton wellicht nog niet klaar

Na het terughalen van Wayne Rooney, lijkt Ronald Koeman bijna klaar op de transfermarkt. Wellicht komt er nog een speler bij: Gylfi Sigurdsson wordt een nieuwe concurrent van Davy Klaassen, wordt beweerd. Sigurdsson was dit seizoen weer de sterkhouder van Swansea.

Chelsea druk bezig

Wat is het plan van Chelsea nu Diego Costa mag vertrekken? Oorspronkelijk was het plan om Romelu Lukaku terug te halen, nu lijkt Alvaro Morata - die eerst nummer 1 doelwit was van Manchester United - de meest geschikte spits. Ook Edinson Cavani is weer genoemd in Engeland.

