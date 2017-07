Atlético vindt manier om Costa alsnog te tekenen na nieuw seizoen

Diego Costa gaat vertrekken bij Chelsea maar door een transferverbod van Atleti mag hij niet direct naar Madrid.

En dus doet hij wellicht een omweg: via Besiktas naar Atlético Madrid. Wettelijk gezien zou het mogen en het lijkt de enige manier voor de Madrilenen om na dat seizoen weer te kunnen genieten van de geweldenaar in de aanval, na dit seizoen vertrekt Griezmann omdat het verbod dan voorbij is en dan hebben ze direct met Costa een goede vervanger.

Eerst werd al een uitlening naar Spanje genoemd maar dat gaat dus waarschijnlijk niet door. Chelsea wilt wel minimaal 40 tot 55 miljoen hebben en dat leek in eerste instantie Atleti teveel te worden.

Conte brak na dit seizoen opeens alle banden met Costa: er werd hem abrupt verteld dat hij een nieuwe club mocht gaan zoeken.

