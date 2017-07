Lukaku weet medische keuring te dorostaan en is van Man. United

De transfer van de Belg Romelu Lukaku is zo goed als rond, de medische keuring heeft zonder problemen plaatsgevonden.

Binnen een tijdspad van 24 uur gaat Man. United de transfer wereldkundig maken, Lukaku kende zijn medische keuring in de USA. De medische keuring bracht geen problemen aan het licht, zo liet de Belg zelf weten op zijn instagram account.

Via een foto collage laat de Belg zien over humor te beschikken en de medische keuring in stappen te doorlopen. Ook daarna is hij met een jonge Man. United fan te zien.

