Gudde: 'KNVB is hopeloos, ik snap er helemaal niets meer van'

Eric Gudde van Feyenoord snapt er helemaal niets meer van, hij kan er niet bij dat Jong Feyenoord nog niet in de voetbalpiramide zit.

De amateurteams houden nog steeds voet bij stuk wanneer het gaat om de toetreding van de beloftenelftallen, 'Tot mijn teleurstelling is dat proces in de afgelopen maanden niet goed gelopen. Ik denk dat de nuance een beetje weg is. Ik hoop dat het gezond verstand weer gaat zegevieren en dat het goedkomt.'

'Ik ben het wel eens met het feit dat de beloften niet in de hoofdklasse moeten spelen. Ik denk ook dat er een oplossing kan zijn waarbij zelfs de Derde Divisie buiten schot kan blijven, maar ik vind wel dat op Tweede Divisie-niveau de beloften en amateurclubs in bepaalde mate met elkaar moeten kunnen samenspelen.'

'Ik kom zelf uit de wereld van het amateurvoetbal, maar we zijn met z'n allen verantwoordelijk voor de toekomst van het voetbal. Ik denk dat de beste acht clubs uit Nederland dusdanig goede beloftenteams hebben dat dat samen moet kunnen met amateurclubs. Als je kijkt naar Duitsland, daar gaat het ook goed. Ik vind het hier een beetje ongenuanceerd langzamerhand. Van twee kanten trouwens.'

