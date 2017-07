Abdelhak Nouri wist ter nauwernood aan de dood te ontsnappen, de jongeling van Ajax zakte in het duel tegen Werder Bremen plots naar de grond.

Vervolg: Edwin v.d Sar: 'Familie Nouri nu 100% steun bieden'

De toegesnelde artsen hebben Nouri een minuut of 20 moeten reanimeren, daarna is de Ajacied per trauma helicopter afgevoerd naar het ziekenhuis. Momenteel is de toestand stabiel, maar wordt hij aan de beademing gehouden en in slaap gehouden.

UPDATE NOURI | Appie wordt sinds zijn aankomst in het ziekenhuis uitvoerig onderzocht. Hij heeft eigen hartslag, ligt wel aan beademing. — AFC Ajax (@AFCAjax) 8 juli 2017

De schrik zat er goed in bij trainer Marcel Keizer, ook bij zijn ploeggenoten werd het ijzig stil. Edwin v.d Sar is inmiddels opgelucht, maar kan het amper bevatten, 'Het had erger kunnen zijn. Het duurde op een gegeven moment zo lang, op zo'n moment ga je toch aan wat ernstigs denken, zeker omdat z'n benen ook niet bewogen.'

Familie en vrienden worden zondag overgevlogen om Nouri in het ziekenhuis op te zoeken, 'We zullen ze zoveel mogelijk ondersteunen.'

