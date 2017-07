Veltman sluit vertrek bij Ajax niet volkomen uit

Joel Veltman werd afgelopen week door Marcel Keizer benoemd tot de nieuwe aanvoerder van Ajax, dit door het vertrek van Davy Klaassen naar Everton.

Afgelopen seizoenen was middenvelder Davy Klaassen de aanvoerder van Ajax, maar door zijn goede optreden heeft hij een transfer naar het Engelse Everton weten te verdienen. Hierdoor heeft Marcel Keizer Veltman aangewezen als nieuwe aanvoerder.

Veltman was afgelopen seizoen al de tweede aanvoerder achter Klaassen, al scheen Keizer daar niet van op de hoogte te zijn. Door de aanvoerdersband hoopt Ajax Veltman te behouden, al sluit hij zelf een vertrek niet geheel uit.

'Je ziet dat nu ook bij Feyenoord met Karsdorp en Kongolo, die eerst bijtekenden en toch vertrokken. Als je verlengt, is de kans kleiner dat je weggaat, maar er blijft altijd een paar procent kans, zo realistisch moet je zijn. In augustus kan nog veel gebeuren, kunnen clubs ineens met grote bedragen voor spelers komen,' aldus Veltman in gesprek met AjaxTV.

Veltman werd eerder al genoemd bij het Engelse Crystal Palace waar Frank de Boer nu de leiding heeft, 'Ik heb eerder al aangegeven dat ik meer dan ooit oren had naar een buitenlands avontuur, maar dat betekent niet dat ik per se dit seizoen meteen weg wilde. Dat hoeft ook zeker niet. Ik heb nog genoeg uitdagingen bij Ajax, ook nu ik aanvoerder ben geworden komen er nieuwe zaken bij kijken. Dat is leuk en interessant.'

