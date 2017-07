UPDATE: Nouri aan beademing, familie is onderweg

Abdelhak Nouri werd 20 minuten lang gereanimeerd maar leeft nog. Tot opluchting van velen.

Abdelhak Nouri ging tijdens een wedstrijd tegen Werder Bremen tegen de vlakte, vervolgens werd hij gereanimeerd en werd er later hartritmestoornis vastgesteld. Nouri wordt kunstmatig in slaap gehouden, hij leeft nog.

Ajax meldt om 20.00 dat hij aan de beademing ligt en zelf hartslag heeft.

Ajax meldt om 23.00 dat hij buiten levensgevaar is en op de intensive care ligt.

UPDATE 4:

NOURI LEEFT NOG. Hij had last van erge hartritmestoornissen. Dat meldt Ajax.

Er is contact geweest met de familie.

Update 1:

Er is meer dan 20 minuten gereanimeerd en er lijkt sprake van hartfalen. Niemand weet precies wat er gebeurd. Een hele absurde situatie, die je niemand gunt. Er komt een helikopter aan.

Het is nu wachten op een bericht van onder meer Ajax.

Update 2:

Helikopterpersoneel zou niet naar Nouri toe zijn gerend, wat hoop geeft.

Update 3:

Ajax Life meldt dat er een update is gegeven aan de spelers en dat ze toen naar binnen zijn gegaan. Hij is geheel ingepakt een helikopter ingegaan.

UPDATE NOURI | #Ajax geland in A'dam. Laatste bericht Nouri: ligt op intensive care, wordt in slaap gehouden maar is buiten levensgevaar.