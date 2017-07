Jaïro Riedewald vertrekt spoedig bij Ajax. Zijn management gaat praten met clubs.

Vervolg: Ajax duidelijk: 'Riedewald mag praten met clubs'

Ajax heeft op Twitter bevestigd dat Riedewald niet in actie komt tijdens de oefenwedstrijden in Zillertal, er wordt door Ajax gesproken over een eventuele transfer. Riedewald zou naar Werder Bremen kunnen maar er zijn ook opties genoemd in Engeland zoals bij het Reading van Jaap Stam.

Riedewald blijft dus niet om te werken onder Keizer maar kiest direct voor een nieuw avontuur. Hoewel Riedewald wel zijn vertrouwen uitsprak over de nieuwe Ajax coach.

Riedewald moet Ajax redelijk wat geld opleveren: Ajax hoopt op ongeveer 2,5 tot 5 miljoen.

