Porto-talent voor miljoenen naar eerste divisie Engeland

Een stap die je niet elke dag hoort: Ruben Neves verlaat Porto voor Wolverhampton Wanderers.

Wolverhampton zou naar verluid meer dan 20 miljoen hebben betaald. Porto zou deze transfer groen licht hebben gegeven om aan de Fair Play regels te kunnen voldoen.

Neves werd al een tijd gezien als een groot talent en het leek erop dat clubs uit Spanje best diep in de buidel wilden tasten, echter ging Wolverhampton helemaal ver voor de Portugees en nam hem dus definitief over.

Wolverhampton is actief in de eerste divisie van Engeland, dat maakt deze transfer extra uniek.

De transfer hing al een week in de lucht en vandaag is die dus in kannen en kruiken.

