FEIT: Lukaku kent transfer naar Manchester United!

De Britse grootmacht Manchester United heeft de komst van de Belg wereldkundig gemaakt, Lukaku is onderweg naar Old Trafford.

De Belg komt over van het Engelse Everton en wordt dit weekend nog medisch gekeurd bij Man. United. Lukaku zelf moet nog tot een persoonlijk akkoord komen met zijn nieuwe werkgever.

#MUFC is delighted to announce a fee has been agreed with Everton for the transfer of Romelu Lukaku, subject to a medical & personal terms. pic.twitter.com/O7oQJWzYHo — Manchester United (@ManUtd) 8 juli 2017

Vrijdagavond leek er nog even een kink in de kabel te komen doordat Chelsea FC een bod had neergelegd bij Everton, maar de Belg was niet meer over te halen en vertrekt dus naar Man. United.

