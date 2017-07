Recordkampioen Juventus uit de Italiaanse Serie A weet nu alweer geschiedenis te schrijven.

Vervolg: Juventus ook volgend seizoen in uitverkocht stadion

De recordkampioen uit de Serie A weet nu al, dik anderhalve maand voor de aftrap van het nieuwe seizoen, alle 30.000 seizoenskaarten te verkopen. De Oude Dame werd de afgelopen zes seizoenen de landskampioen van de Italiaanse Serie A en heeft dus een trouwe aanhang.

Of AS Roma en Napoli en sterkhouder Internazionale de Oude Dame komend seizoen van de zevende titel op rij kunnen afhouden is nu de grote vraag.

