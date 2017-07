De Mexicaanse middenvelder Andres Guardado heeft zich vrijdagmiddag gemeld bij Real Betis.

Vervolg: DEAL: Real Betis lijft Guardado van PSV officieel in

Andres Guardado is vrijdagochtend in het vliegtuit naar Spanje gestapt, daar is hij vrijdagmiddag gearriveerd in Sevilla. Guardado heeft zich gemeld bij Real Betis, waar hij vrijdagmiddag nog een medische keuring ondergaat. Logischerwijs zal de Mexicaan aansluitend een contract voor drie seizoenen ondertekenen.

PSV zal een transfersom van 2,3 miljoen euro ontvangen (ex 400.000 euro aan bonussen).

Guardado ya está en Sevilla para firmar por el #Betis https://t.co/W7Di24vJyt pic.twitter.com/iGZViGU2PH — Estadio Deportivo (@Estadio_ED) 7 juli 2017

DEAL: Real Betis lijft Guardado van PSV officieel in

Een korte samenvatting: De Mexicaanse middenvelder Andres Guardado heeft zich vrijdagmiddag gemeld bij Real Betis..