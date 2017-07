Vorig seizoen was er bij de aanhang van PSV al veel te beklagen over de eigen jeugd, nu is hoofdtrainer Cocu dan eindelijk overstag.

Vervolg: PSV haalt jeugdtrio Lammers, Rigo en Rosario definitief bij selectie

Cocu heeft Lammers, Rigo en Rosario definitief bij de selectie van PSV gehaald. Zij zullen dan ook samen met de selectie spelers de voorbereiding op het nieuwe seizoen meemaken.

'Ze hebben vorig seizoen gedurende een langere periode met ons meegetraind. Ze zijn er nu aan toe om definitief de stap te zetten,' viel er in een statement te lezen van Cocu op de officiele clubwebsite.

Albert Gudmundsson en Damian van Bruggen die ook al een tijdje meetrainde met de selectie, is hun overstap nog niet definitief.

