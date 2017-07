Messi moet 250.000 euro betalen en ontloopt gevangenis

Lionel Messi hoeft van de Spaanse fiscus niet de gevangenis is wegens zijn belastingfraude, wel krijgt de Argentijn een geldboete van 250.000 euro.

Messi werd eerder een bedrag van 4,1 miljoen euro aan belastingfraude ten laste gelegd, dit wegens het wegsluizen van portretrechten. De straf van 21 maanden celstraf bleef staan, maar omdat Messi geen strafblad heeft vervalt de straf in een geldboete.

Zo zijn de regels bij de Spaanse fiscus, waardoor Lionel Messi weer in een adem door kan naar het volgende seizoen bij FC Barcelona. Mocht Lionel Messi in de nabije toekomst nog wel in de fout gaat, kan er wel een gelijke straf volgen met gevangenisstraf aan toe.

Ook het verhaal van Ronaldo zal met een sisser aflopen.

