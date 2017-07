Ajax heeft goede zaken gedaan door de 17-jarige talentvolle doelman Dominik Kotarski aan te trekken, de goalie komt over van Dinamo Zagreb.

Vervolg: Ajax legt 17-jarig talentvolle Kroatische goalie Dominik Kotarski vast

Het contract van Dominik Kotarski mag pas ingaan op zijn 18e verjaardag, wat in februari a.s zal gaan gebeuren. Dan zal Dominik Kotarski ook een contract tekenen tot medio 2020 bij Ajax.

In eerste instantie zal Dominik Kotarski gaan aansluiten bij het beloftenelftal van Ajax, waar hij de concurrentie aan zal gaan met Peter Leeuwenburgh en Stan van Bladeren. De bedoeling is om de Balkanees in een later stadium klaar te stomen voor het eerste elftal, net zoals bij Onana is gebeurd.

Ajax legt 17-jarig talentvolle Kroatische goalie Dominik Kotarski vast

Een korte samenvatting: Ajax heeft goede zaken gedaan door de 17-jarige talentvolle doelman Dominik Kotarski aan te trekken, de goalie komt over van Dinamo Zagreb..