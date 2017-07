Sporting Lissabon haalt Jérémy Mathieu transfervrij op bij FC Barcelona

Het Catalaanse FC Barcelona heeft vrijdag Jérémy Mathieu uitgezwaait, Sporting Lissabon heeft hem transfervrij overgenomen.

De afgelopen weken trainde Jérémy Mathieu al mee in Portugal met Sporting Lissabon, de samenwerking verliep goed waardoor een tweejarig contract vrijdag is ondertekend in de Portugese hoofdstad.

Drie seizoenen geleden betaalde FC Barcelona nog 20 miljoen euro aan het Spaanse Valencia FC voor Jérémy Mathieu, die nu dus transfervrij de deur uitloopt op Camp Nou.

Jérémy Mathieu kwam tot 91 officiele duels in het shirt van FC Barcelona.

