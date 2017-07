Ajax kent nieuwe aanvoerder in de naam van Veltman

Marcel Keizer promoveerde Joël Veltman vrijdag tot de nieuwe aanvoerder van Ajax, hierbij verklaarde hij ook direct waarom deze keuze.

Het afgelopen seizoen was middenvelder Davy Klaassen de aanvoerder van Ajax, die door zijn goede optreden een mooie transfer naar het Engelse Everton wist af te dwingen.

In de zoektocht naar een nieuwe aanvoerder, hoefde Marcel Keizer niet lang na te denken. Zo verklaarde hij in gesprek met Ajax TV, 'Davy was een echte Ajacied en heeft zijn opleiding genoten bij de club. Hij kwam uit de Ajax-opleiding en verdiende die transfer. Joël komt ook voort uit de jeugd, daarom heb ik voor hem gekozen.'

Met deze promotie lijkt het erop dat Ajax het laatste zetje in de rug heeft gegeven voor Veltman, die spoedig zijn contract bij de Amsterdamse grootmacht lijkt te gaan verlengen.

