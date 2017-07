Ajax verdediger Kenny Tete had keuze uit verschillende aanbiedingen, maar heeft vrijdag toch besloten zijn carriere voort te ztten in de Franse Ligue1.

Vervolg: Uit de gratie geraakte Kenny Tete vertrekt naar Frans Ol. Lyon

Kenny Tete heeft vrijdag zijn transfer naar het Franse Olympique Lyon zo goed als rond, hiermee raakt Ajax opnieuw een defensieve kracht kwijt. Het contract van Tete liep in 2018 af, waardoor Ajax wel deze zomer moest handelen wilde het iets overhouden aan de verdediger.

Kenny Tete stond eerder ook al in de belangstelling van het Turkse Galatasaray en ook Frank de Boer had hem graag naar Crystal Palace zien komen. Momenteel wordt Kenny Tete in Lyon medisch gekeurd, waarna de puntjes op de I gezet worden en later vandaag de transfer officieel wereldkundig wordt gemaakt.

