Op 5 augustus wordt de Johan Cruijff Schaal afgewerkt ter voorbereiding op het nieuwe seizoen, dit wordt voor de eerste keer gehouden in het stadion van de landskampioen.

Vervolg: Vitesse fans woedend op KNVB en boycotten de Johan Cruijff Schaal

De Vitesse fans zijn verplicht een buscombi te kopen, en daar wordt massaal protest tegen getekend. Vitesse kreeg slechts 1.200 kaarten voor het Johan Cruijff Schaal duel in de Rotterdamse Kuip, de fans hebben woedend gereageerd richting de KNVB.

'Wel zullen we het uitvak claimen en met één bus naar Rotterdam reizen met slechts een paar supporters. We willen zo een duidelijk en krachtig protest maken,' valt te lezen in een statement op de clubwebsite.

De supporters van Vitesse was in eerste instantie 4000 kaarten beloofd, maar nu komt het niet uit boven de 2500. De reden is het tekort aan politie, iets waar Vitesse gruwelijk van baalt. 'Het beperkte aantal kaarten is het resultaat van een gigantisch knullig aangelopen haastklus.'

De roep om toch supporters te laten gaan richting de Kuip vanuit spelers en stafff heeft geen enkele zin. 'We hebben nu anders besloten. We zijn geschoffeerd en oneerlijk behandeld door de KNVB.'

