Het Londense Arsenal heeft zich donderdag versterkt met aanvaller Lacazette, alleen is het daarmee nog niet uitgeshopt op de transfermarkt.

Vervolg: Arsenal heeft 40 miljoen over voor komst Leicester City speler Mahrez

The Gunners zijn op stoom na het aantrekken van de Franse spits Lacazette, echter is het nog niet gedaan voor de Londenaren. Wenger en Co hebben een slordige 40 mijoen over voor de volgende aanwinst deze zomer, die moet komen van Leicester City.

Mahrez moet de volgende aankoop worden van Arsenal, die een slordige 40 miljoen euro overheeft voor zijn komst. Alleen lijkt Leicester City daarmee niet akkoord te gaan en verwacht men daar een som van 57 miljoen euro voor de sterkhouder.

Het bod is inmiddels uitgebracht, de bal ligt nu bij Leicester City.

