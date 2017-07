De directeur van het Spaanse Betis Sevilla heeft de transfer van PSV-er Andres Guardado aangekondigt.

Vervolg: Lorenzo Serra: Guardado gehaald met het oog op zijn 4e WK

In gesprek met ABC liet hij weten dat de Mexicaan inderdaad onderweg is naar de Spaanse middenmotor, 'Het is een fantastische speler. Hij heeft voor Betis gekozen om zich voor te bereiden op zijn vierde WK.'

Voor de routinier ligt een contract klaar voor drie seizoenen in Sevilla, 'Hij heeft ervaring en is multifunctioneel. Hij kan op 3, 6, 10 en ook op 11 spelen. Ik heb met Phillip Cocu gesproken en die was heel lovend over hem. Vanwege zijn karakter als leider en zijn prestatiegerichte uitstraling in de groep.'

