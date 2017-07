De oud UEFA voorzitter Michel Platini blijft voor vier jaar geschorst, die schorsing werd eerder al opgelegd door het CAS.

Vervolg: Platini moet op blaren zitten en ziet schorsing van 4 jaar gehandhaafd

Vorig jaar werd de Fransman Platini door het CAS voor vier jaar geschorst, waartegen Platini direct in hoger beroep ging. Het Zwitserse hof kwam echter donderdag opnieuw met een uitspraak, waarin de straf van vier jaar gehandhaafd blijft.

De oud UEFA voorzitter kreeg in 2011 een bedrag van 1,8 miljoen euro van de FIFA, maar nergens was terug te halen waarom dat bedrag naar hem was overgemaakt.

De schorsing die Platini oorspronkelijk kreeg opgelegd bevatte 8 jaar schorsing, de FIFA verlaagde dit naar 6 jaar en het CAS deed er nog eens twee jaar vanaf. Maar nu blijft Platini dus voorlopig tot 2020 geschorst.

Platini moet op blaren zitten en ziet schorsing van 4 jaar gehandhaafd

Een korte samenvatting: De oud UEFA voorzitter Michel Platini blijft voor vier jaar geschorst, die schorsing werd eerder al opgelegd door het CAS..