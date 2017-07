AZ houdt rekening met vertrek van Luckassen

Derrick Luckassen van AZ staat in de belangstelling van diverse clubs, de kans is dan ook groot dat hij deze zomer vertrekt bij zijn huidige werkgever AZ.

'Laat ik voorop stellen dat er interesse is van meerdere clubs. Er is ook gesproken met een aantal clubs, dat klopt,' laat de Technisch Directeur van AZ weten in gesprek met FOX.

Maar over welke clubs het gaat, blijft nog onduidelijk. Ook de Technisch Directeur van AZ doet daarover nog terughoudend. 'Ik wil daar pas uitlatingen over doen als er iets serieus is of als er iets is afgerond. We kunnen gaan speculeren over allerlei clubs, maar er zijn in ieder geval meerdere clubs die geïnteresseerd zijn in Luckassen.'

De Alkmaarders houden in ieder geval rekening met een vertrek van de verdediger deze zomer, 'Er is veel interesse. Meerdere clubs hebben interesse en ik ben bekend met de ambitie van Luckassen, dus het kan wel gebeuren dat hij de overstap gaat maken.'

