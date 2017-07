Dost genoemd in Engeland: minimaal 50 miljoen

Bas Dost wordt veelvuldig gelinkt aan Newcastle United sinds hun terugkeer in de Premier League.

Coach Rafa Benitez zou het wel zien zitten in de Nederlandse goalgetter van Sporting Lissabon, de spits schoot de ene na de andere erin dit seizoen en Newcastle wilt nog een extra spits halen. Dost zou dus niet verkeerd zijn.

Dost moet ongeveer 40 tot 70 miljoen opleveren, aangezien hij dit seizoen één van de betere spitsen was in Europa. In Portugal weten ze het zeker: Dost was dit seizoen het best.

Met 37 goals wordt een bod van onder de 35 miljoen in ieder geval niet serieus genomen: er moet minimaal 50 miljoen voor hem betaald worden. Het is echter onduidelijk of Newcastle dit wilt, het is een flinke investering.

De club promoveerde dit seizoen zonder al teveel moeite, met dank aan Dwight Gayle die verantwoordelijk was voor 23 goals. Ook Matt Ritchie had met zijn 16 goals een belangrijk aandeel.

