Thomas Verheydt vertrekt bij MVV om een droomtransfer te maken naar het Engelse Crawley Town.

Vervolg: Nederlander maakt droomtransfer naar Crawley Town

Crawley Town was op zoek naar een nieuwe spits en kwam dus uit bij de Nederlander van MVV, de 25-jarige spits maakte er dit seizoen 13 voor MVV.

Crawley komt uit in de League Two, dat is flink onder de Premier League, dat mag de pret echter niet drukken voor de dolblije Nederlander.

