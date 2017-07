FC Twente lijkt Kamohelo Mokotjo te gaan verliezen aan het Engelse Brentford.

Vervolg: Mokotjo gaat vertrekken naar Engeland

Brentford lijkt diepgaande interesse te hebben in Mokotjo van Twente, meldt Sky Sports. De club wilt ongeveer 1 miljoen euro neerleggen. Eerder vertrok Mateusz Klich al bij Twente voor 1,7 miljoen.

Mokotjo, die international is voor Zuid-Afrika, zou zelf best interesse hebben in een transfer naar Engeland: de club doet mee met de middenmoot van de FL Championship en er wordt over het algemeen goed geld verdiend in Engeland.

Voor Twente lijkt de transfer onvermijdelijk: de financiële situatie van de club staat er niet naar om dit af te wijzen.

Mokotjo gaat vertrekken naar Engeland

Een korte samenvatting: FC Twente lijkt Kamohelo Mokotjo te gaan verliezen aan het Engelse Brentford..