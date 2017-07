Oud Ajacied Anita tekent contract bij Engels Leeds United

Newcastle en Anita zijn erover eens geworden dat hij transfervrij wordt.

UPDATE: Leeds heeft de transfer bevestigd. Anita is een nieuwe speler van ze.

Dat betekent dat Anita nu een 'free agent' is en bij elke club mag aansluiten. Leeds zou de beste papieren hebben om hem te halen, echter worden Eredivisie-clubs ook genoemd: aangezien Anita al een rijk verleden heeft in de Nederlandse competitie bij Ajax.

Leeds is dit seizoen al lekker op dreef als het gaat over het halen van spelers, het ziet er dus naar uit dat Anita een interessante optie is voor ze.

In Engeland wordt de transfer genoemd door Tom Barclay, redacteur van The Sun.

