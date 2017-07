Duitsland terug op kop in FIFA wereldranglijst, Oranje zakt weg

Het is Duitsland gelukt om de eerste plek op de FIFA wereldranglijst opnieuw in te nemen, de winst van de Confederations Cup heeft hiervoor gezorgd.

Afgelopen zondag wist Duitsland met 1-0 te winnen in de finale van de Confederations Cup tegen Chili, hierdoor heeft het de eerste plek op de FIFA wereldranglijst weten over te nemen. De winst op Chili was genoeg om Brazilië en Argentinië te passeren op de wereldranglijst.

Waar Oranje ooit tussen deze grootmachten mocht verblijven, is die tijd al ver achter ons. Door de opmacht van de Afrikaanse landen en de grootmachten der voetbal, is Oranje gezakt naar plek 32 op de FIFA wereldranglijst.

Frankrijk verblijft momenteel op de 9e pek, terwijl Zweden een grote stap vooruit maakte van plek 34 naar plek 18. Voor Oranje is het alle hands aan dek in de kwalificatiereeks, daar mag niets meer gemorst worden en ook verder mag er niet meer gezakt worden op de FIFA wereldranglijst.

Mocht Oranje afhankelijk zijn van de derde plek in de groep, zal de stand op de lijst uitmaken welke 8 nummers 2 een play off duel mogen spelen voor een WK ticket.

