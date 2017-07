Het lijkt het er dan echt van te komen, het Spaanse Real Betis heeft Guardado bijna van PSV overgenomen.

Vervolg: Marcel Brands: 'We gaan Guardado niet tegenhouden'

'Andrés kon vorig jaar al naar de Verenigde Staten en we hebben hem nog een jaar kunnen behouden. Daarbij zijn met hem ook afspraken gemaakt over dit jaar en we kunnen ons nu niet ineens anders gaan opstellen,' aldus Technisch Manager Marcel Brands van PSV.

Veel te weinig

'Er spelen veel dingen mee bij een transfer. Mensen lezen bedragen bij een transfer van een andere speler en denken dan dat Andrés ook vijftien miljoen waard is. Dat is natuurlijk niet zo.'

In de zomer van 2015 kwam Guardado voor een bedrag van 2,8 miljoen over van het Spaanse Valencia FC, de Eindhovenaren willen een gelijksoort bedrag terug voor de Mexicaan.

Marcel Brands: 'We gaan Guardado niet tegenhouden'

