Drie weken geleden zette Klaassen zijn handtekening onder een contract bij het Engelse Everton, wat de middenvelder tot op heden erg goed bevalt.

Vervolg: Davy Klaassen: 'Alsof ik al jaren bij Everton rondloop'

'Het leven hier is een beetje hetzelfde als in Nederland, Ik zit nu nog in een hotel. Dat is opzich prima, maar ik ben natuurlijk wel op zoek naar een huis,' valt te lezen op de officiele clubwebsite.

'Ik ga mijn best doen en heb het gevoel dat ik me bij Everton iedere dag kan ontwikkelen. Bovendien kan ik me nu gaan focussen op alle trainingen en de wedstrijden, omdat ik me al helemaal thuis voel bij Everton.'

Dat Koeman en Maarten Stekelenburg aanwezig zijn, heeft grote invloed op Klaassen. 'De manager praat veel met me. Over hoe ik me voel, hoe de aanpassing gaat, dat soort dingen. Dat de rest van de staf ook voor een groot deel uit Nederlanders bestaat, maakt het natuurlijk een stuk makkelijker voor me. En Maarten heeft me al een hoop advies gegeven, verteld hoe alles hier werkt. Hun hulp is belangrijk voor me.'

