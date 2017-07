Internazionale met Ajax target Odgaard aan de haal

De talentvolle Odgaard stond op het verlanglijstje bij Ajax, maar het Italiaanse Inter kaapt hem weg voor de neus van de Amsterdammers.

De 18-jarige Deen wordt gezien als groot talent, de Italiaanse topploeg maakt de transfer zelf dan ook wereldkundig op de clubwebsite donderdagochtend. Ekstra Bladet weet te melden dat er slechts 1.5 miljoen euro betaald hoeft te worden voor de jongeling.

Vanaf vorig jaar stond Odgaard al in de belangstelling van Ajax, 'Ik had al in het buitenland kunnen voetballen, ik had twee aanbiedingen. Ajax en Borussia Dortmund wilde me dolgraag hebben, maar toen was ik alleen maar bezig met mijn debuut in de SuperLiga.'

'Ik voel me nog goed in Lyngby en ben tevreden met mijn medespelers en de coaches,' aldus het talent zelf. Bij Lyngby FC lag Odgaard nog voor een seizoen vast, maar het contract is nu dus afgekocht door de Italiaanse grootmacht.

Ook heeft de Deense club een doorverkoop percentage van 10-15 procent weten te bedwingen. 'We kunnen trots zijn op deze verkoop. We hebben al vaker talenten opgeleid voor de wereldtop. Daar mogen we nu dus Jens tot rekenen.'

