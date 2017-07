Het duo Youri Mulder en Evert ten Napel verzorgt al jaren het commentaar bij FIFA, het zeer populaire voetbalspel. In de loop der jaren hebben de respectievelijke Ziggo Sport-analist en sportverslaggever al diverse uitspraken gedaan die inmiddels kenmerkend zijn voor het duo. V-bal.nl heeft enkele quotes van Youri Mulder en Evert Ten Napel op een rij gezet.

Vervolg: 10 kenmerkende uitspraken van het FIFA-duo Mulder en Ten Napel

1. ‘Cruijff zou zeggen dat de verdediging zo lek als een mandje is’, aldus Evert Ten Napel.





2. Ten Napel na een redding van een doelman: ‘Wat een mooie duik, een snoek is er niks bij!’





3. Ten Napel: ‘Kijk, dit is nou een voorbeeld van hoe je een penalty moet nemen, niet nadenken, maar gewoon boem, knallen.’ Mulder is het daar echter niet mee eens: ‘Nou dat ben ik niet met je eens Evert. Je moet helemaal niet boem, knallen, maar gewoon rustig in het hoekje schieten.’





4. Ondanks een 5-0 voorsprong van de tegenstander gelooft Mulder nog, tegen beter weten in, in de ploeg die dik achterstaat: ‘Misschien hebben ze nog kans op de gelijkmaker.’





5. ‘Ik hoorde laatst dat je ook in de zaal hebt gespeeld Youri, klopt dat?’ Mulder: ‘Ja, bij de Adelaars, was een leuke tijd.’





6. Mulder nadat een speler uit een corner bijna de bal in het doel kopt, maar de doelman de bal nog net uit het doel kan houden: ‘Wat een slechte corner! Ze zouden op dode spelmomenten moeten trainen.’



7. ‘Volgens mij heeft de doelman ambities als veldspeler. Hij is letterlijk en figuurlijk de weg kwijt’, aldus Ten Napel als een keeper met de bal en al het veld wil oversteken.



8. ‘De vlag en de fluit zeggen dat het buitenspel is. Ik denk van niet! Maarja, ik heb geen vlag en ook geen fluit’, zegt Ten Napel.



9. ‘Het is altijd even je adem inhouden bij zo'n bal want als de keeper misgrijpt dan weet je wat er gebeurt’, aldus Ten Napel. Mulder: ‘Ja Evert, dan gaat de bal op de stip.’



10. Ten Napel: ‘Goede bal, maar hij heeft even de bal nog niet.’

