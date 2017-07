Neefje Clarence Seedorf duikt op in Schotland

Het Schotse Inverness Caledonian Thistle heeft zich versterkt met Collin Seedorf, het neefje van voormalig topspeler Clarence Seedorf. De 22-jarige verdediger heeft voor twee jaar getekend bij de Schotse club, dat uitkomt op het tweede niveau van Schotland. Seedorf komt over van RKC Waalwijk.

De verdediger speelde de laatste drie jaar voor RKC en kwam tot 46 competitieduels. Eerder speelde hij in de jeugd van FC Utrecht. Zijn oom Clarence vroeg hij om raad. ‘Ik had een paar weken geleden een gesprek met hem via de chat en ik zei hem dat ik dacht aan een nieuw avontuur. Hij zei: ‘als het goed voelt, moet je het doen’.’





‘Als we promoveren, dan kan ik misschien iets regelen zodat hij het feestje ook kan meemaken’, zei Seedorf via een interview op Facebook. ‘Ik houd van de visie van deze club en de manager en ik wil helpen hen terug te brengen naar waar ze thuishoren’, aldus Collin.

