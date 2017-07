De Guzman definitief naar Eintracht Frankfurt

De oud Feyenoord middenvelder Jonathan De Guzman begint komend seizoen bij het Duitse Eintracht Frankfurt.

Voor Jonathan De Guzman is het alweer de vierde grote competitie, eerder speelde hij al in dePrimera División, Premier League en Serie A. Aankomend seizoen is het dus de beurt aan de Duitse Bundesliga bij Eintracht Frankfurt.

De transfer van Napoli naar Eintracht Frankfurt lijkt nog niet officieel wereldkundig te zijn gemaakt, maar er gaan op internet al wel foto's rond van De Guzman in het shirt van Eintracht. Bij het Italiaanse Napoli kwam De Guzman niet meer in de plannen voor, waardor hij nu voor het Duitse Eintracht Frankfurt kan uitkomen en hier een collega wordt van Haller.

Tussen 2006 en 2010 kwam De Guzman uit voor Feyenoord, waarna hij in 2010 de Rotterdamse grootmacht verruilde voor het Spaanse Real Mallorca en verdiende daar in zijn eerste jaar al een transfer naar subtopper Villarreal. Met die ploeg degradeerde hij verrassend genoeg waarna Swansea City hem twee jaar huurde. In de Premier League beleefde De Guzman zijn succesvolste periode in Europa, door in twee jaar tot liefst 71 Premier League-duels te komen, waarin hij negen keer scoorde.

