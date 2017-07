Ajax lijkt zich op korte termijn te versterken met een Oegandees talent. Volgens de Zuid-Afrikaanse versie van Goal zal Ajax spoedig de zeventienjarige Allan Okello van het Oegandese Kampala City Council (KCC) aantrekken. Hiermee heeft Ajax het Zuid-Afrikaanse Mamelodi Sundows op tijd afgetroefd.

Vervolg: Toptalent uit Oeganda gaat waarschijnlijk naar Ajax

Sundows hoopte op de handtekening van Okello en kwam hem onlangs op het spoor. De Zuid-Afrikaanse raakte onder de indruk van Okello in een tweeluik met KCC in de voorronde van de CAF Champions League, de Afrikaanse UEFA Champions League. Sundows-trainer Pitso Mosimane probeerde Okello er vervolgens van te overtuigen om voor de club uit Zuid-Afrika te kiezen, maar de jonge aanvaller kiest voor een vertrek naar Europa.





Volgens een bron zagen de vertegenwoordigers van Okello en Okello zelf niets in het plan van Mosimane, die Okello eerst in het hoogste jeugdteam van Sundows ervaring op wilde laten doen. ‘De deal zou nooit zijn rondgekomen omdat Mosimane Okello in het jeugdteam wilde laten beginnen’, aldus de bron tegen Goal.





'Verder staat Sundows er niet om bekend om grote namen op te leiden en dat was een belangrijke afweging voor zijn vertegenwoordigers om niet voor die club te kiezen. Okello wordt gezien als het grootste talent van de afgelopen jaren uit Oegenda en iedereen wil dat hij zo ver mogelijk komt’, vervolgde de bron.





‘Hij gaat nu naar Ajax Amsterdam omdat Okello en zijn omgeving geloven dat hij zich daar kan ontwikkelen tot een goede speler. Als onderdeel van de deal is zijn huidige team KCC uitgenodigd voor een tour door Nederland, waar ze ook vier oefenwedstrijden zullen spelen’, aldus de bron.

Toptalent uit Oeganda gaat waarschijnlijk naar Ajax

Een korte samenvatting: Ajax lijkt zich op korte termijn te versterken met een Oegandees talent. Volgens de Zuid-Afrikaanse versie van Goal zal Ajax spoedig de zeventienjarige Allan Okello van het Oegandese Kampala City Council (KCC) aantrekken. Hiermee heeft Ajax het Zuid-Afrikaanse Mamelodi Sundows op tijd afgetroefd..