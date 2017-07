Jaap Stam kende een uitstekend seizoen bij het Engelse Reading, al liep hij met Reading ter nauwernood de promotie mis vorig seizoen.

Vervolg: Stam tekent bij en blijft nu tot medio 2021 bij Reading

Toch is men bij Reading uitermate tevreden met de Nederlandse oefenmeester, die zijn contract bij de Championshipclub heeft opengebroken en verlengt tot medio 2019.

Op de officiele twitter account van de club schudt Stam de hand van de Chinese eigenaar waarop staat vermeldt: 'SIGNED!' Vorig seizoen was het voor Stam en Reading een debuutjaar, waar hij direct bijna promotie naar het hoogste Engelse niveau wist af te dwingen.

Stam stond in belangstelling van diverse clubs, maar door de verlenging is dat nu uit den boze. De verlenging is voor Stam een succesvolle,die vol overgave naar het nieuwe seizoen toewerkt. Ook de assistenten Andries Ulderink en Said Bakkati hebben bijgetekend.

