Het Spaanse Real Madrid heeft het bod van Man. United op Alvaro Morata resoluut van tafel geveegd.

Vervolg: Real veegt bod van 80 miljoen op Morata van United van tafel

Waar Man. United het bod op Alvaro Morato verhoogd heeft, is Real Madrid niet tevreden met het ontvangen bod en wordt het resoluut van tafel geveegd. De vaste vraagprijs van Real Madrid is 90 miljoen euro.

Man. United en Jose Mourinho zien in de Spaans international een versterking voor het aankomende seizoen, maar zal dus diep in de buidel moeten tasten om Morata naar Old Trafford te kunnen halen.

Morata zelf is nog met vakantie en kan niet reageren, maar wel is al bekend dat Morata niet wil aansluiten bij de voorbereiding van Real Madrid op komend seizoen, maar van een transfer is nog geen enkele sprake.

Man. United heeft het eerste bod van 70 miljoen verhoogd naar 80 miljoen, maar nog is Real niet tevreden. Vorig seizoen keerde Morata terug van Juventus, waar Real een slordige 32 miljoen moest neerleggen voor zijn terugkomst op Santiago Bernabue. Afgelopen seizoen was Morata goed voor 20 doelpunten in alle competities.

Real veegt bod van 80 miljoen op Morata van United van tafel

Een korte samenvatting: Het Spaanse Real Madrid heeft het bod van Man. United op Alvaro Morata resoluut van tafel geveegd..