Griezmann: Atletico heeft me harder nodig dan wanneer dan ook

Toch kwam het van een transfer niet, want de Franse spits besloot zijn handtekening te zetten onder een verlenging. Het nieuwe contract zorg ervoor dat Antoine Griezmann tot minimaal 2022 vastligt bij de Spaanse grootmacht. Voor Atletico Madrid een godsgeschenk, omdat het zich door een transferstraf niet kan versterken tot januari 2018.

Of Mourinho iets te maken had met het aanblijven van Griezmann bij Atletico laat de spits weten in gesprek met FourFourTwo: 'Nee, nee, nee, Nee, dat is helemaal verzonnen. Niet waar.' was het antwoord. 'Het was mijn beslissing. Ik communiceerde het richting de club. Dat is het.'

'Ik ben voornamelijk gebleven vanwege het transferverbod. Atlético had me meer dan ooit nodig en ik voelde dat ik moest blijven. Het zou smerig zijn om te vertrekken. Ik zou niet mezelf geweest zijn, of de persoon zoals ik me vandaag voel, als ik deze club op die manier had verlaten.'

'Ik sprak met Diego Simeone over de situatie, onze opties en hoe hij wilde dat ik bleef werken aan wat we aan het doen zijn. Vervolgens hebben we alles afgerond met uitvoerend bestuurder Miguel Angel Gil. Ik heb te veel respect voor deze club en de mensen om nu te vertrekken omdat ze, net zoals Real Sociedad, me alles gegeven hebben.'

