Engels uurtje: coach Fulham wilt absolute steun

Slavisa Jokanovic heeft een ultimatum gesteld aan het bestuur van Fulham: 'steun me of ontsla me.'

Dit seizoen is Jokanovic 6e geworden met Fulham, een knappe prestatie als je ziet wat voor spelers de club heeft. Fulham heeft namelijk meer huurspelers dan eigen kwaliteit en alleen een paar talenten.

Toch loopt er wel degelijk kwaliteit rond bij de club: met spelers als Johansen op het middenveld en Ryan Sessegnon die op de gehele linkerflank uit de voeten kan - en 17 is - lopen er best geinige spelers.

Toch moet Fulham het beter gaan doen: de club behoorde jaren tot de Premier League en daarna ging het mis, vervolgens faalde de club hard in de FL Championship en daar lijkt het nu weer bijna helemaal van bovenop te zijn. Echter moet de club investeren in goede jeugdspelers, in plaats van het huren van de gehele Premier League.

Fulham heeft dit seizoen namelijk meer dan 4 belangrijke spelers gehuurd, allemaal erg leuk natuurlijk maar zo kom je zelf niet verder met je club: vervolgens werden spelers als Neeskens Kebano, Stefan Johansen en Floyd Ayité aangetrokken. Die spelers doen het een stuk beter dan huurspelers aangezien je ze kunt behouden voor de club. Het telkens lenen van Lucas Piazón of Tomas Kalás wordt echt niet opeens succesvoller.

En nu, na dit beladen seizoen vol met afwisselende successen, heeft de coach van Fulham een ultimatum neergelegd. Gaat Jokanovic weg, dan kan de club weer vanaf het begin beginnen. De voormalig Joegoslaaf bouwde eindelijk aan een redelijk goed elftal en de club lijkt goede kansen te hebben voor het volgende seizoen om mee te draaien met de top.

