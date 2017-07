Bij PSV staat middenvelder Marco van Ginkel hoog op het prioriteitenlijstje, de huurling van Chelsea moet snel aansluiten bij de selectie van Cocu.

Vervolg: Cocu hoopt Van Ginkel opnieuw snel te verwelkomen

In gesprek met De Telegraaf laat Cocu weten: 'We zijn er volop mee bezig, Ik hoop over Marco zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen. We gaan niet tot augustus wachten.'

Afgelopen seizoen speelde Van Ginkel op huurbasis voor PSV, net als het seizoen daarvoor toen hij landskampioen werd met de Eindhovenaren. Helemaal met het zicht op het vertrek van Andres Guardado wil PSV het middenveld zo snel mogelijk op orde hebben.

Cocu hoopt Van Ginkel opnieuw snel te verwelkomen

Een korte samenvatting: Bij PSV staat middenvelder Marco van Ginkel hoog op het prioriteitenlijstje, de huurling van Chelsea moet snel aansluiten bij de selectie van Cocu..