Kasper Dolberg heeft het goed naar zijn zin bij Ajax, de ploeg van Keizer trapte maandag jl het nieuwe seizoen af.

Vervolg: Dolberg ziet vertrek niet zitten en is gelukkig bij Ajax

Eerder deze week liet Overmars al weten dat Dolberg niet te koop was, de Deen zelf reageerde op Ajax TV dat hij gelukkig was bij Ajax. Ajax heeft momenteel haar tenten opgeslagen in Oostenrijk waar het een trainingskamp belegd.

Op de komst van Huntelaar reageerde Dolberg nuchter, 'Het is een zeer ervaren speler, Ik hoop iets van hem te kunnen leren. Hij is een erg goede spits en heeft in zijn carrière veel gescoord, dus ik denk niet dat ik zomaar de eerste spits ben. Ik moet laten zien dat ik de beste ben.'

Zaterdag sluit Ajax het trainingskamp af met een oefenduel tegen het Duitse Werder Bremen.

Dolberg ziet vertrek niet zitten en is gelukkig bij Ajax

Een korte samenvatting: Kasper Dolberg heeft het goed naar zijn zin bij Ajax, de ploeg van Keizer trapte maandag jl het nieuwe seizoen af..